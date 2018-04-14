Ракетні удари союзників по військово-хімічних об'єктах Сирії: головне про операцію

Ракетний удар США, Великої Британії і Франції по кількох військово-хімічних об’єктах у Сирії, завданий у ніч на 14 квітня, посилив напругу поза межами Близького Сходу. Російський президент Володимир Путін оцінив такі дії Заходу як «агресію», у той час як інтернетом поширюються припущення щодо можливості глобального конфлікту. Наскільки серйозною є ситуація та чого слід очікувати?

Що сталося?

Вночі США, Велика Британія і Франція завдали ракетного-бомбового удару по декількох військово-хімічних об’єктах у Сирії для того, щоб покласти край використанню хімічної зброї сирійським урядом. Відповідний наказ віддали лідери держав – президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та президент Франції Емманюель Макрон.

Наскільки все серйозно?

Про можливість таких авіаударів було відомо заздалегідь: найбільшим занепокоєнням була можливість ризику прямої конфронтації США з Росією та Іраном, які є союзниками президента Сирії Башара Асада.

Після атак російський посол у США одразу ж оголосив про «наслідки» таких «неприйнятних» дій, які є «образою» російського президента Володимира Путіна. Сам Путін заявив, що нинішня «ескалація ситуації навколо Сирії чинить руйнівну дію на всю систему міжнародних відносин».

Що саме і навіщо атакували?

Представник британських ВПС у США Гейвін Паркер назвав три цілі авіаударів: науково-дослідний центр в Дамаску, склад, де зберігалася хімічна зброя на захід від міста Хомса та склад обладнання для використання хімічної зброї, а також важливий командний пост.

Трамп попередив, що атаки проти об’єктів режиму Башара Асада не припиняться, поки режим не відмовиться від використання хімічної зброї.

Тереза Май заявила, що спільна військова операція «не стосується втручання у громадянську війну» і мова йде не про зміну режиму, а лише про обмежену і цілеспрямовану дію, яка не посилює напруженості в регіоні.

При чому тут Росія?

Росія вже давно підтримує уряд Асада, допомагаючи розбудувати сучасні сирійські війська. Сирія – одна із найважливіших союзників Росії на Близькому Сході. Саме через це остання часто ветувала пропозиції Ради Безпеки ООН щодо Сирії, що унеможливило скоординовані міжнародні дії для завершення військового конфлікту в країні.

Російське агентство «ТАСС», із посиланням на Міністерство оборони Росії, повідомляє, що російські системи ППО жодної ракети не збивали, бо удари не були спрямовані на об’єкти, які захищають сили ППО Росії в Сирії.

Міністр оборони Франції повідомив, що Росія була проінформована про спільну військову операцію в Сирії збройних сил США, Франції і Великої Британії.

Реакція Кремля: «Знову нам погрожують»

Вже через 90 хвилин після ракетних ударів, у твіттері посольства Росії в США опублікували заяву російського посла Анатолія Антонова, який пообіцяв, що ця атака «не залишиться без наслідків», і вона є образою російського президента Володимира Путіна.

«Реалізується заздалегідь розроблений сценарій. Знову нам погрожують. Ми попереджали, що такі дії не залишаться без наслідків. Вся відповідальність за них лежить на Вашингтоні, Лондоні і Парижі. Образа президента Росії є неприйнятною і недозволеною. США – власник найбільшого арсеналу хімічної зброї – не має ніякого морального права звинувачувати інші країни», – йдеться в заяві посла Росії в США Анатолія Антонова.

Сам Путін назвав дії Заходу «актом агресії проти суверенної держави» і попередив, що страйк під керівництвом США лише «погіршить гуманітарну катастрофу в Сирії». Атака, за його словами, несе «страждання мирному населенню, по суті потурає террористам, які сім років мордують сирійський народ, провокує нову хвилю біженців із цієї країни та регіону в цілому».

Більш того, він наголосив на тому, що: «Російські військові експерти, побувавши на місці начебто інциденту, не виявили слідів застосування хлору або іншої отруйної речовини. Жоден місцевий житель не підтвердив факт хімічної атаки».

Чи легальний ракетний удар?

Гевін Вільямсон, британський міністр оборони, у своїй заяві зазначив, що «міжнародне співтовариство рішуче відреагувало законною та пропорційною військовою силою», – повідомляє видання The Telegraph.

Низка інших країн також приєдналися до заяв: наприклад, МЗС Іспанії також визнало ракетні удари «законною та пропорційною» відповіддю на використання сирійським режимом хімічної зброї проти цивільного населення.

«Ми шкодуємо щодо паралічу Ради безпеки ООН з цього питання. Ми завжди віддаємо перевагу узгодженим міжнародним акціям, а не одностороннім діям. Але коли вони стаються, то повинні бути пропорційними, і саме так і було в цьому випадку», – цитує іспанське міністерство видання The Guardian.

Тим часом Сирія назвала західні ракетні удари незаконними та «приреченими на провал».

В МЗС Ірану, який є союзником Асада, заявили, що «на підставі релігійних, правових та етичних норм Іран виступає проти будь-якого використання хімічної зброї, але водночас рішуче відкидає і засуджує фабрикацію виправдань для вторгнення в незалежну країну», повідомляє The Guardian.

Та з рішенням Трампа не погоджуються і деякі західні політики. Наприклад, Джеремі Корбін, британський політик, член Лейбористської партії, сказав, що військова акція проти Сирії є «юридично сумнівною» і наголосив на тому, що Велика Британія не повинна приймати інструкції з Вашингтона, повідомляє видання.

Тім Кейн, губернатор Вірджинії (США), заявив, що «рішення президента Трампа розпочати повітряні удари проти сирійського уряду без схвалення Конгресу є незаконним», повідомляє The New York Times.

На порозі глобальної кризи?

За словами голови Пентагону Джеймса Меттіса, поки що нових атак на Сирію не планується, але кінцевою метою військової кампанії буде повна відмова режиму Башара Асада від застосування хімічної зброї.

Тим часом, інтернетом вже поширилося чимало припущень щодо можливої ескалації між Сходом та Заходом, але багато хто радить не квапитися із висновками.

Військовий удар по Сирії показав готовність Трампа використати силу, коли дипломатія зазнала невдачі, мовиться в The New Yorker. «Проте вплив ракетного удару під лідерством США буде обмеженим у довгостроковій перспективі, і напад суперечить довготривалому небажанню Трампа втягуватися в закордонні війни. Навряд чи це буде мати незмінний вплив на результат сирійської громадянської війни, яка зараз триває вже восьмий рік», – мовиться у статті.

Ця атака була більш значущою, ніж американський удар по сирійській авіабазі трохи більше ніж рік тому, але на перший погляд видається більш обмеженою, ніж допускала риторика Трампа», – зазначає «Бі-бі-сі».

Є також думки, що припущення про те, що «світ опинився на межі глобального конфлікту, швидше за все, є необґрунтованим», тому що у порівнянні із минулорічним ракетним ударом з боку Заходу, сьогоднішні атаки були «незначною ескалацією», – припускає оглядач у The Guardian.

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