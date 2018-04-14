Президент США заявляє про «точні удари» по військових об'єктах у Сирії спільно з Британією та Францією

Президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об'єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

«Метою наших заходів цього вечора є встановлення сильного фактору стримування проти виробництва, поширення та використання хімічної зброї. Ми готові підтримувати цю відповідь, поки сирійський режим не припинить використання заборонених хімічних речовин», – заявив президент США у Білому домі ввечері 13 квітня.

Трамп також додав: «У 2013 році президент Путін та його уряд обіцяли світові, що вони гарантують ліквідацію сирійської хімічної зброї. Нещодавня атака Асада та сьогоднішня реакція – прямий результат нездатності Росії дотриматися цієї обіцянки. Росія повинна вирішити, чи продовжить цей темний шлях, чи об'єднається з цивілізованими націями як сила стабільності та миру».

Глава Пентагону Джим Маттіс повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж в минулому році, коли збройні сили США випустили 59 ракет «Томагавк» по авіабазі військ президента Башара Асада, повідомляє Reuters.

Агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «відсутня практична альтернатива застосуванню сили» проти сирійського уряду.

Росія заявила, що удари не залишаться «без наслідків», тоді як Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

13 квітня представниця США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.

12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро».

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.