Якщо завтра війна – 7 «апокаліптичних» твітів Дональда Трампа

11 квітня у соцмережі twitter президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватись до ракетного удару по Сирії. Ця заява була реакцією на повідомлення з боку Росії про намір збивати американські ракети й атакувати точки їхнього запуску.

Офіційний твіттер президента США Дональда Трампа – особливий феномен у політичному світі. Радіо Свобода зібрало найбільш «апокаліптичні» твіти Дональда Трампа, які змушували політичну спільноту боятись початку нової світової війни.

«Маленька Людина-Ракета»

​«Щойно чув, як міністр закордонних справ Північної Кореї виступав в ООН. Якщо він буде повторювати думки маленької людини- ракети, вони довго тут не пробудуть!»

Голова північнокорейського МЗС за кілька годин до написання твіту Трампом виступав на сесії Генеральної асамблеї ООН. За словами північнокорейського військового діяча Лі Ен Хо, Дональд Трамп, який має доступ до ядерної кнопки, є «найсерйознішою загрозою міжнародному миру та безпеці на сьогоднішній день». І саме тому, за його словами, ракетний удар Північної Кореї по США є неминучим.

То добре чи погано?

Ще один твіт Дональда Трампа, присвячений Північній Кореї.

«Санкції та «інші» види тиску починають чинити великий вплив на Північну Корею... Людина-ракета тепер хоче поговорити з Південною Кореєю вперше. Можливо, це хороші новини, можливо, ні – ми побачимо!»

Насправді взаємні образи Дональда Трампа та північнокорейського лідера Ким Чен Ина завжди викликали думки про нову світову війну. І коли Трамп робить двозначні висновки із дипломатичних стосунків Північної та Південної Кореї, це викликає серйозне занепокоєння світової спільноти. Особливо, якщо врахувати відкрите питання – чи дійсно Дональд Трамп вплинув на послаблення напруження між двома країнами?

Чия ядерна кнопка більша?

​Коментуючи новорічне звернення Кім Чен Ина, в якому він пригрозив США ядерною зброєю, президент Трамп написав у твіттері: «Кім Чен Ин заявив, що ядерна кнопка завжди на його столі». Будь ласка, хтось із його зубожілого та зголоднілого режиму, проінформуйте його, що у мене теж є ядерна кнопка, вона значно більша, ніж його, і моя кнопка – працює».

Напередодні Кім Чен Ин повідомив, що ядерна кнопка завжди під його рукою, аби «США не вдалось розв’язати війну».

«Газова тварина-вбивця»

Твіт, який Трамп опублікував 11 квітня, містить заклик до Росії готуватися до майбутнього ракетного удару по Сирії.

«Готуйся, Росіє, тому що вони прилетять, хороші, нові і розумні», – заявив Трамп. «Не можна бути партнером із газовою твариною-вбивцею, яка отримує задоволення, вбиваючи людей».

Напередодні під час засідання Ради безпеки ООН не змогли ухвалити жодну з трьох запропонованих резолюцій, які стосувалися розслідування застосування хімічної зброї силами Асада в Східній Гуті 7 квітня.

У відповідь у Кремлі заявили, що Росія не є учасником twitter-дипломатії.

«Висока ціна»

«Багато загиблих, включаючи жінок та дітей у бездумній хімічній атаці в Сирії. Район, в якому відбулось злодіяння, оточений сирійською армією, що робить його недоступним для зовнішнього світу. Президент Путін, Росія та Іран відповідальні за підтримку тварини Асада. Ціна за це буде високою»​.

Згодом Трамп додав вимогу негайно зняти оточення з міста для медичної допомоги та збору фактів злочинів.

«Все заряджене»

Після чергових погроз з боку Північної Кореї піти у ядерну атаку, Дональд Трам порадив Кім Чен Ину знайти інший шлях. Президент США повідомив про повну бойову готовність.​

«Військові засоби наразі повністю готові, все заряджене та готове до бою, якщо Північна Корея буде діяти нерозумно. Сподіваюся, Кім Чен Ин знайде інший шлях»

«Я переможу ІДІЛ»

Чи не найбільш грізні твіти Дональд Трамп присвячує ІДІЛ (раніше поширена назва угруповання «Ісламська держава» – ред.). Антитерористична коаліція на чолі зі США почала операцію проти угруповання «Ісламська держава» в 2014 році. Боротьба з угрупованням була одним із головних передвиборчих обіцянок Трампа.​

«Я переможу ІДІЛ. Вони існували надто довго. Чим займались наші лідери?»

Дональд Трамп досить часто робить важливі політичні заяви через соцмережі. Він є одним із найбільш популярних політиків у соцмережі twitter.