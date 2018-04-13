Посол США при ООН: сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів

Сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року, заявила представниця США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі під час засідання Ради безпеки ООН.

Вона заявила, що адміністрація США ще не вирішила, який курс дій повинен бути обраний.

«Наш президент ще не ухвалив рішення про можливі дії в Сирії. Але якщо Сполучені Штати та наші союзники вирішать діяти в Сирії, це буде на захист принципу», – сказала Гейлі.

13 квітня Рада безпеки ООН на вимогу Росії проводить екстрене засідання щодо «загрози міжнародному миру» через можливі повітряні удари по Сирії з боку Сполучених Штатів та союзників.

Президент США Дональд Трамп заявив 12 квітня, що удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро». Заява з’явилася в той час, як західні лідери готуються до можливого удару по Сирії у відповідь на ймовірну хімічну атаку в утримуваній повстанцями Думі в передмісті Дамаска.