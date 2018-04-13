Рада безпеки ООН на вимогу Росії обговорить ситуацію навколо Сирії

Рада безпеки ООН 13 квітня на вимогу Росії запланувала екстрене засідання щодо «загрози міжнародному миру» через можливі повітряні удари по Сирією з боку Сполучених Штатів та союзників.

«Першочерговим завданням є запобігання небезпеці війни. Небезпека ескалації вища, ніж просто Сирія, тому що там є наші військові... Таким чином, ситуація дуже небезпечна», – сказав російський посол в ООН Василь Небензя 12 квітня.

Росія має тисячі військовослужбовців та військових радників у Сирії, а також десятки літаків на авіабазі Хмеймім і 10 – 15 кораблів у Середземному морі біля узбережжя Сирії.

Російські коментарі з’явилися в один день із підтвердженням з боку директора ФБР Майка Помпео, що російські найманці загинули в лютому, коли намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам.

Президент США Дональд Трамп заявив 12 квітня, що удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро». Заява з’явилася в той час, як західні лідери готуються до можливого удару по Сирії у відповідь на ймовірну хімічну атаку в утримуваній повстанцями Думі в передмісті Дамаска.