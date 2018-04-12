Директор ЦРУ: «сотні росіян» вбиті в Сирії кілька тижнів тому

«Кілька сотень росіян» вбиті в Сирії кілька тижнів тому, заявив директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео під час слухань у Сенаті, на яких розглядали його кандидатуру на посаду державного секретаря.

«У Сирії кілька тижнів тому росіяни зустріли гідного супротивника і кілька сотень росіян були вбиті», – повідомив Помпео.

Він не розповів подробиць.

9 лютого американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що 7 лютого в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам.

У результаті нападники були розбиті, загинули, за різними даними, від кількох десятків до кількох сотень людей, зокрема громадян Росії, імовірно, бійців «ПВК Вагнера». Російська влада спершу заперечувала загибель росіян, а згодом визнала, що внаслідок сутичок постраждали десятки російських громадян. МЗС Росії наголошує, що йдеться не про військовослужбовців.