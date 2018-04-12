Трамп: удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро». Трамп написав про це у Twitter 12 квітня.

«Ніколи не казав, коли буде удар по Сирії. Це може статися дуже скоро або взагалі нескоро! У будь-якому разі США при моїй адміністрації зробили велику роботу, щоб позбавити регіон від «Ісламської держави». Де наше «Дякуємо, Америко», – написав президент США.

Заява з’явилася в той час, як західні лідери готуються до можливого удару по Сирії у відповідь на ймовірну хімічну атаку в утримуваній повстанцями Думі в передмісті Дамаска.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію й Іран. Дамаск і Москва заперечують, що хіматака була.

11 квітня президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він написав у себе в Twitter у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети й атакувати точки їх запуску. «Готуйся, Росіє, тому що вони прилетять, хороші, нові і розумні», – заявив Трамп. «Не можна бути партнером із газовою твариною-вбивцею, яка отримує задоволення, вбиваючи людей», – додав він.

Пізніше в Білому домі заявили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про військовий удар по Сирії, але це залишається одним із варіантів дій Вашингтона та його союзників.

У Білому домі кажуть, що Трамп веде консультації про спільні дії з союзниками – Великою Британією, Францією, Ізраїлем та кількома арабськими країнами.

За повідомленнями британської преси, британські підводні човни вирушили до узбережжя Сирії, щоб взяти участь у можливих ударах по об’єктах в цій країні.

Росія заявляє, що хімічна атака в Думі не підтверджена, називаючи повідомлення про неї провокацією.