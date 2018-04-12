Генсекретар ООН та екс-президент США вказують Трампу на небезпеки удару по Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш та колишній президент США Джиммі Картер застерегли щодо небезпеки втрати контролю над війною в Сирії. Свої заяви вони оприлюднили невдовзі після того, як чинний президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії.

Антоніу Ґутерріш закликав послів країн-членів Ради безпеки ООН із правом вето (це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Росія та Китай) «знову підтвердити свою глибоку стурбованість з приводу ризиків нинішнього глухого кута». Генеральний секретар ООН сказав, що «наголосив на необхідності уникнути ситуації, яка виходить з-під контролю».

Джиммі Картер в інтерв'ю агенції AP закликав Трампа «зберегти нашу країну у спокої, а не перебільшувати чи загострювати виклики, які виникають із Північною Кореєю, Росією чи Сирією».

11 квітня Трамп написав у мережі Twitter: «Готуйся, Росіє, тому що вони (ракети – ред.) прилетять, хороші, нові і розумні. Не можна бути партнером із газовою твариною-вбивцею, яка отримує задоволення, вбиваючи людей».

На початку тижня Трамп заявив, що протягом 24-48 годин ухвалить рішення про заходи у відповідь щодо Сирії за ймовірну хімічну атаку, але наразі ще не оголосив про свої дії.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію й Іран. Дамаск і Москва заперечують, що хіматака була.