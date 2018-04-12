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12 Квітень 2018, Київ 10:04
Новини | Міжнародні

Генсекретар ООН та екс-президент США вказують Трампу на небезпеки удару по Сирії

Колишній президент США Джиммі Картер

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш та колишній президент США Джиммі Картер застерегли щодо небезпеки втрати контролю над війною в Сирії. Свої заяви вони оприлюднили невдовзі після того, як чинний президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії.

Антоніу Ґутерріш закликав послів країн-членів Ради безпеки ООН із правом вето (це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Росія та Китай) «знову підтвердити свою глибоку стурбованість з приводу ризиків нинішнього глухого кута». Генеральний секретар ООН сказав, що «наголосив на необхідності уникнути ситуації, яка виходить з-під контролю».

Джиммі Картер в інтерв'ю агенції AP закликав Трампа «зберегти нашу країну у спокої, а не перебільшувати чи загострювати виклики, які виникають із Північною Кореєю, Росією чи Сирією».

11 квітня Трамп написав у мережі Twitter: «Готуйся, Росіє, тому що вони (ракети – ред.) прилетять, хороші, нові і розумні. Не можна бути партнером із газовою твариною-вбивцею, яка отримує задоволення, вбиваючи людей».

На початку тижня Трамп заявив, що протягом 24-48 годин ухвалить рішення про заходи у відповідь щодо Сирії за ймовірну хімічну атаку, але наразі ще не оголосив про свої дії.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію й Іран. Дамаск і Москва заперечують, що хіматака була.

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