Білий дім: Трамп ще не ухвалив рішення щодо Сирії

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про військовий удар по Сирії, він залишається одним із варіантів дій Вашингтона та його союзників. Про це заявила 11 квітня речниця Білого дому Сара Сандерс.

Твіт Трампа, в якому американський лідер попереджає Росію про ракетні удари, вона назвала описом однієї з можливостей.

Сандерс наголосила: США переконані, що війська президента Сирії Башара Асада здійснили хімічну атаку в місті Дума. Речниця зазначила, що Вашингтон покладає відповідальність за цю атаку і на Росію, яка обіцяла сприяти знищенню сирійського хімічного арсеналу.

Представниця Білого дому зазначила, що Росія діє в Сирії як «негативний персонаж». Водночас, за її словами, Трамп сподівається, що ситуація зміниться, і Росія перейде до співпраці.

У Білому домі кажуть, що Трамп веде консультації про спільні дії з союзниками – Великою Британією, Францією, Ізраїлем та кількома арабськими країнами.

За повідомленнями британської преси, британські підводні човни вирушили до узбережжя Сирії, щоб взяти участь у можливих ударах по об’єктах в цій країні.

Росія заявляє, що хімічна атака в Думі не підтверджена, називаючи повідомлення про неї провокацією.