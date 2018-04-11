У Кремлі відреагували на заяви Трампа

У Кремлі заявляють, що Росія не є учасником twitter-дипломатії.

«Ми не є учасниками твітер-дипломатії. Ми прихильники серйозних підходів. Як і раніше вважаємо, що важливо не робити кроків, які можуть нашкодити і без того чутливій ситуації», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа у twitter.

11 квітня Дональд Трамп заявив, що зараз відносини з Росією гірші, ніж за часів Холодної війни. Президент США також закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії.

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Відносини між Москвою та Заходом нині перебувають на мінімальному рівні, який не спостерігався від часів Холодної війни. Вони стрімко погіршилися з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, стала підтримувати сепаратистів на Донбасі. Захід також не сприймає підтримку Москвою режиму Асада в семирічній громадянській війні в Сирії і обурений роллю Росії в отруєнні в Британії екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.