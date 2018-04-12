Макрон: Франція має докази, що хіматака в Сирії була

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що Париж має докази того, що влада Сирії використовувала хімічну зброю. За його словами, французька влада вирішить з приводу можливого удару по Сирії, коли буде зібрана вся необхідна інформація.

Подробиць чи які саме це докази Макрон не повідомив.

«Наша команда працює над цим весь тиждень, ми ухвалимо рішення в належний час, коли будемо вважати це найбільш корисним і ефективним», – сказав Макрон телекомпанії TF1.

Тим часом, канцлер Німеччини Анґела Меркель також заявила, що «очевидно», що Сирія не знищила свої запаси хімічної зброї. Однак, за її словами, Німеччина не буде приєднуватися до військових дій у Сирії.

11 квітня стало відомо, що США, Франція і Велика Британія обговорюють спільний удар по Сирії – навіть якщо рішення про це не буде схвалене Радою безпеки ООН, де в президента Башара Асада є підтримка від Росії.

Президент США Дональд Трамп уже два рази заявив, що удар може бути завданий, але його термін позначив як «дуже скоро або взагалі нескоро».

Обговорення спільної операції почалося після появи інформації про застосування хімічної зброї силами Асада в Східній Гуті 7 квітня. Про це заявили сирійські спостерігачі й лікарі в місті Думі в передмісті Дамаска. ВООЗ заявила, що в результаті атаки загинули щонайменше 70 людей і не менше 500 постраждали.

Водночас Росія і самі представники режиму Асада заперечували застосування хімічної зброї в Думі.

Дума довгий час перебувала під контролем сирійської опозиції, однак з вечора 11 квітня, за даними Міноборони Росії, її контролюють сили Асада, а Росія направила туди спеціальну військову поліцію.