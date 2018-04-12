Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Квітень 2018, Київ 16:13
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії: війська Асада контролюють Східну Гуту

Сирійські урядові сили на околиці Думи в Східній Гуті, 8 квітня 2018 року

Міністерство оборони Росії заявляє, що сирійські урядові війська встановили контроль над містом Дума, останнім містом в анклаві Східна Гута в провінції Дамаск, який утримували повстанці.

Як заявив 12 квітня начальник Центру з примирення ворогуючих сторін генерал-майор Юрій Євтушенко, це означає, що сирійські війська тепер повністю контролюють Східну Гуту.

За даними Міністерства оборони Росії, понад півтори тисячі повстанців і членів їхніх сімей залишили місто за останню добу через «гуманітарний коридор». Також повідомляється, що Росія ввела в Думу підрозділи військової поліції.

Підтверджень інформації про взяття міста Дума сирійськими урядовими військами з інших джерел наразі немає.

Читайте також: США, Велика Британія і Франція обговорюють військовий удар по Сирії в обхід Ради безпеки ООН

7 квітня з'явилися повідомлення про жертви і постраждалих серед мирного населення в результаті про хімічної атаки в Думі.

Десятки людей загинули від ймовірної хімічної атаки в Сирії (відео)
Embed
Десятки людей загинули від ймовірної хімічної атаки в Сирії (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:26 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент США Дональд Трамп звинуватив в застосуванні хімічної зброї війська президента Сирії Башара Асада, а також поклав відповідальність на Росію, звинувативши її в заступництві за сирійський режим. Трамп попередив про можливе швидке завдання ракетних ударів по Сирії.

Москва і Дамаск заявляють, що хімічної атаки в Думі не було, і називають повідомлення про неї провокацією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG