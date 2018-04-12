Міноборони Росії: війська Асада контролюють Східну Гуту

Міністерство оборони Росії заявляє, що сирійські урядові війська встановили контроль над містом Дума, останнім містом в анклаві Східна Гута в провінції Дамаск, який утримували повстанці.

Як заявив 12 квітня начальник Центру з примирення ворогуючих сторін генерал-майор Юрій Євтушенко, це означає, що сирійські війська тепер повністю контролюють Східну Гуту.

За даними Міністерства оборони Росії, понад півтори тисячі повстанців і членів їхніх сімей залишили місто за останню добу через «гуманітарний коридор». Також повідомляється, що Росія ввела в Думу підрозділи військової поліції.

Підтверджень інформації про взяття міста Дума сирійськими урядовими військами з інших джерел наразі немає.

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7 квітня з'явилися повідомлення про жертви і постраждалих серед мирного населення в результаті про хімічної атаки в Думі.

Президент США Дональд Трамп звинуватив в застосуванні хімічної зброї війська президента Сирії Башара Асада, а також поклав відповідальність на Росію, звинувативши її в заступництві за сирійський режим. Трамп попередив про можливе швидке завдання ракетних ударів по Сирії.

Москва і Дамаск заявляють, що хімічної атаки в Думі не було, і називають повідомлення про неї провокацією.