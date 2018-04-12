У Росії в Сирії немає серйозного озброєння, щоб відповісти США – Жданов

Президент США Дональд Трамп заявляє, що удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро». Трамп написав про це у Twitter 12 квітня. Міністр оборони США Джеймс Меттіс між тим наголосив, що Пентагон готовий до військової відповіді, якщо на це буде рішення президента США. Тим часом російські ЗМІ інформують, що Росія привела у готовність війська протиповітряної оборони та розвідки, а також ударні підрозділи Збройних сил. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков та військовий експерт Олег Жданов. Ведучий: Віталій Портников.