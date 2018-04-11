ВООЗ вимагає негайного доступу до потерпілих від хіматаки в Сирії

Всесвітня організація охорони здоров’я засудила ймовірну атаку із застосуванням хімічної зброї в сирійській Думі 7 квітня, в результаті якої, за її даними, постраждали не менше ніж 500 людей. Вони звернулися до медичних установ із «симптомами, що відповідають впливу токсичних хімічних речовин», йдеться в заяві ВООЗ.

Організація вимагає негайного і безперешкодного доступу в сирійське місто Дума для надання допомоги постраждалим і оцінки наслідків ймовірної хімічної атаки для здоров’я населення.

Установи ООН з надання допомоги не мають доступу до більшої частини анклаву Східна Гута, зокрема і Думи, де стався напад. Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у Східній Гуті неподалік Дамаска.

Раніше у ВООЗ наголошували, що на підставі лише фотографій і відео підтвердити використання хімічної зброї неможливо, необхідно взяття проб на місці.

Напередодні Організація із заборони хімічної зброї повідомила про готовність розгорнути в сирійському місті Дума спеціальну місію для встановлення фактів у зв'язку з підозрами про застосування хімічних речовин проти мирного населення.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію й Іран. Дамаск і Москва заперечують, що хіматака була.