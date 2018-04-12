Путін попросив Нетаньягу поважати суверенітет Сирії

Президент Росії Володимир Путін увечері 11 квітня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сторони обговорили «сирійську проблематику», повідомляє офіційний сайт російського лідера.

«Обговорена сирійська проблематика, в тому числі в зв’язку з недавніми ракетними ударами Військово-повітряних сил Ізраїлю по розташованому в провінції Хомс аеродрому Тіфор. Володимир Путін наголосив на принциповій важливості дотримання суверенітету Сирії, закликав утримуватися від дій, які ще більше дестабілізують ситуацію в цій країні та становлять загрозу її безпеці», – йдеться в повідомленні.

9 квітня внаслідок авіаудару по сирійській військовій авіабазі Тіфор (відомій також як Т4) загинули щонайменше 14 солдатів, які воюють на боці урядових сил, повідомила базована в Британії Сирійська обсерваторія з прав людини. За даними правозахисників, серед загиблих були й іранські військові.

Росія і Сирія звинувачують в авіаударі, який трапився в ніч на 9 квітня, Військово-повітряні сили Ізраїлю. Три ракети, за даними російських військових, «досягли західної частині аеродрому», ще п’ять – збила сирійська протиповітряна оборона.

Ізраїль не підтверджував ці повідомлення, ця країна зазвичай не інформує про роботу своєї авіації в Сирії.