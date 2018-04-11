Голова Пентагону: ми готові надати «військові варіанти» в Сирії

Пентагон готовий до військової відповіді на ймовірну хімічну атаку в Сирії, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

«Ми готові надати військові варіанти, якщо вони будуть доречними, як визначив президент», – сказав Меттіс.

Він зазначив, що наразі США та їхні союзники продовжують збирати інформацію про інцидент.

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11 квітня Дональд Трамп заявив, що зараз відносини з Росією гірші, ніж за часів Холодної війни. Президент США також закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії.

Засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на 11 квітня, закінчилося патовою дипломатичною ситуацією – не змогли ухвалити жодну з трьох резолюцій, які стосувалися розслідування застосування хімічної зброї силами Башара Асада в Східній Гуті 7 квітня, засудження його режиму та ролі ООН у врегулюванні сирійського конфлікту.

Одночасно стало відомо, що США, Велика Британія і Франція обговорюють застосування військової сили проти режиму Асада в обхід Ради безпеки ООН, яка цю операцію не схвалила.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію та Іран. Дамаск і Москва заявляють, що хіматаки не було.