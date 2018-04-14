Генеральний секретар НАТО підтримав удари по хімічних об'єктах в Сирії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підтримує ракетні удари США спільно з Великою Британією та Францією у Сирї по об'єктах, на яких займаються дослідженнями та виробництвом хімічної зброї.

«Я підтримую дії, вжиті Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією щодо об'єктів, пов'язаних з хімічною зброєю сирійського режиму. Це скоротить можливості режиму щодо подальших хіматак проти населення Сирії», – йдеться в заяві.

«НАТО вважає використання хімічної зброї загрозою міжнародному миру і безпеці і вважає за необхідне захистити Конвенцію про хімічну зброю. Це вимагає колективного та ефективного реагування з боку міжнародного співтовариства», – підкреслив Столтенберґ.

Минулої ночі президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об'єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «відсутня практична альтернатива застосуванню сили» проти сирійського уряду.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН «для обговорення агресивних дій США та їх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.