Основними цілями ударів у Сирії були три об’єкти – голова штабів США

Основними цілями ударів США спільно з Великою Британією та Францією були три об’єкти на заході Сирії, де займаються дослідженнями та виробництвом хімічної зброї, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.

Він заявив, що ракети спочатку вразили науково-дослідний центр в районі Дамаска, який, за його словами, був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї. Два інших удари були по об'єктах зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Минулої ночі президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об'єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «відсутня практична альтернатива застосуванню сили» проти сирійського уряду.

Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон написав у Twitter: «Вітаю новину про військові удари Сполученого Королівства по великих об'єктах з хімічною зброєю в Сирії разом з американськими та французькими союзниками. Світ об'єднався в своєму неприйнятті будь-якого застосування хімічної зброї, особливо проти цивільних».

У Міноборони Росії повідомили, що союзники випустили понад 100 крилатих ракет і ракет класу «повітря – земля».

За повідомленнями російських джерел, сирійська система ППО збила своїми засобами «десятки» ракет.

Росія заявила, що удари не залишаться «без наслідків», тоді як Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.

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