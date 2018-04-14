Спільний ракетний удар США, Франції та Британії по Сирії: міжнародна реакція

США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із хімічною зброєю. Основними цілями були три об’єкти на заході країни.​

«Метою наших заходів цього вечора є встановлення сильного фактору стримування проти виробництва, поширення та використання хімічної зброї. Ми готові підтримувати цю відповідь, поки сирійський режим не припинить використання заборонених хімічних речовин», – заявив президент США Дональд Трамп у Білому домі ввечері 13 квітня, оголосивши про те, що «точні удари», завдані по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї, є спільною відповіддю США, Франції та Великої Британії.

«У 2013 році президент Путін та його уряд обіцяли світові, що вони гарантують ліквідацію сирійської хімічної зброї. Нещодавня атака Асада та сьогоднішня реакція – прямий результат нездатності Росії дотриматися цієї обіцянки. Росія повинна вирішити, чи продовжить цей темний шлях, чи об'єднається з цивілізованими націями як сила стабільності та миру», – додав президент США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей теж зробила заяву, в якій наголосила, що це був єдиний варіант реакції Заходу на ситуацію, яка склалася у Сирії, «адже реальна альтернатива застосуванню сили» проти сирійського уряду, за її словами, відсутня через позицію Росії у Радбезі ООН.

«Ми прагнули використати всі можливі дипломатичні канали, але наші зусилля постійно руйнувалися. Те саме сталося цього тижня – росіяни ветували резолюцію в Раді безпеки ООН щодо незалежного розслідування атаки в Думі».

Мей нагадала, що минулої суботи «через хімічну атаку, яка відбулася за жахливих обставин» у цьому місті сирійського регіону Східна Гута, «загинуло до 75 осіб, включаючи дітей».

«Сирійському режиму і раніше вистачало жорстокості для використання хімічної зброї проти власних людей. І значна кількість інформації, включаючи розвіддані, свідчить про те, що сирійський режим несе відповідальність за цю атаку», – зауважила британський прем’єр.

Відео удару США спільно з Великою Британією та Францією по сирійському передмістю Хомса в ніч на 14 квітня опублікувала у своєму Twitter очільниця Міноборони Франції Флоранс Парлі:

​Для точного нанесення цих ударів, як повідомила вона, було розгорнуто флот у Середземному морі. Окрім того Флоранс Парлі наголосила, що росіяни були попереджені заздалегідь.

Основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.

Інші реакції

Спільний удар США, Франції та Великої Британії підтримав голова Європейської ради Дональд Туск.

«Удар силами США, Франції і Великої Британії дає зрозуміти, що сирійський режим разом із Росією й Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, без втрат. ЄС разом із нашими союзниками буде стояти на боці справедливості», – заявив він у своєму Twitter.

«Використання хімічної зброї є неприйнятним за жодних обставин і має бути найрішучіше засуджено», – заявив очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи у Берліні, наголосила, що дії США, Франції та Великої Британії були «вимушеною та співмірною» операцією, яка мала на меті як «дотримання міжнародної заборони застосування хімічної зброї», так і «стримування сирійського режиму від її подальших порушень».

«Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Ради Безпеки ООН взяли таким чином на себе відповідальність», – цитує слова Меркель Deutsche Welle.

Авіаудари по об'єктах хімічної зброї в Сирії підтримав і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На його думку, це «зменшить спроможність режиму продовжувати атакувати сирійців хімічною зброєю»​

«​НАТО розглядає використання хімічної зброї як загрози міжнародному миру та безпеці та вважає важливим захист Конвенції про хімічну зброю. Це вимагає колективної та ефективної реакції міжнародного співтовариства»​, – наголосив він.

На підтримку спільних дій США, Франції та Великої Британії виступила також Туреччина, адже «використання хімічної зброї є порушенням міжнародного права та злочином проти людства».

«Було б немислимо залишити сирійський режим, який, як відомо, 7 квітня провів хімічну атаку в Думі, – без відповіді. Ті, хто несе відповідальність за цю атаку, повинні сплатити ціну»​, – заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін.

Заяву підтримки оприлюднило й українське МЗС. У ній наголошується, що Кремль «цілеспрямовано підтримує злочини Дамаска» і своїми діями, у тому числі в Раді безпеки ООН, «послідовно унеможливлює вирішення конфлікту у Сирії відповідно до статуту ООН».

«Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності», – заявляють в міністерстві.

Хто проти?

Тим часом у Росії спільні дії США, Франції та Великої Британії засудили.

«Росія найсерйознішим чином засуджує напад на Сирію, де російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом… Своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії, несуть страждання мирному населенню, по суті, потурають терористам», – зазначив президент Володимир Путін.

Він також додав, що Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН «для обговорення агресивних дій США та їхніх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

«Напад на Сирію є злочином, а президенти США і Франції і прем'єр-міністр Великобританії є злочинцями», – завив верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї.

«Проти застосування сили у Сирії» виступив Китай:

​Загалом загальна ситуація з тими хто підтримав, і тими хто виступив проти виглядає так:

Північноатлантична рада сьогодні на рівні послів має обговорити удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії. Про це йдеться в заяві НАТО.

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