У Міноборони Росії заявляють, що не збивали у Сирії жодної ракети США і західних союзників

У Міністерстві оборони Росії заявили, що по об'єктах в Сирії минулої ночі випустили більш ніж сотню крилатих ракет. За даними російського відомства, ракетний удар по об'єктах військової та цивільної інфраструктури Сирії було завдано літаками і кораблями США спільно з ВПС Великої Британії та Франції. У Міноборони Росії повідомили, що союзники випустили понад 100 крилатих ракет і ракет класу «повітря – земля».

Російське агентство «ТАСС», з посиланням на Міністерство оборони Росії, повідомляє, що російські системи ППО жодної ракети не збивали, бо удари не були спрямовані на об'єкти, які захищають сили ППО Росії в Сирії.

За повідомленнями російських джерел, сирійська система ППО збила своїми засобами «десятки» ракет.

Міністр оборони Франції заявив, що Росія була проінформована про спільну військову операцію в Сирії збройних сил США, Франції і Великої Британії.

Минулої ночі президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об'єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

Глава Пентагону Джим Маттіс повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж в минулому році, коли збройні сили США випустили 59 ракет «Томагавк» по авіабазі військ президента Башара Асада, повідомляє Reuters.

Агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «відсутня практична альтернатива застосуванню сили» проти сирійського уряду.

Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон написав у Twitter: «Вітаю новину про військові удари Сполученого Королівства по великих об'єктах з хімічною зброєю в Сирії разом з американськими та французькими союзниками. Світ об'єднався в своєму неприйнятті будь-якого застосування хімічної зброї, особливо проти цивільних».

Росія заявила, що удари не залишаться «без наслідків», тоді як Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.

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