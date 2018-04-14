Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав удари по Сирії «неприйнятними і неправомірними» і звинуватив США і їхніх союзників у прагненні зірвати роботу експертів Організації із заборони хімічної зброї в Думі. Про це він заявив під час засідання XXVI Асамблеї Ради із зовнішньої і оборонної політики в Москві 14 червня. Вашингтон, Лондон і Париж стверджують, що мають докази того, що відповідальність за хімічну атаку в Думі 7 квітня, внаслідок якої, за даними спостерігачів, постраждали сотні людей, несе режим сирійського президента Башара Асада, і називають метою ракетних ударів по Сирії необхідність перешкодити застосуванню хімічної зброї в майбутньому.