Порошенко: удар по Сирії – «справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності»

Президент України Петро Порошенко вважає дії США, Франції та Великої Британії в Сирії справедливою відповіддю на застосування хімічної зброї. Про це він написав у Facebook.

«Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок. Це – справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності – хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей. Україна закликає задіяти всі можливі механізми та інструменти ООН, в тому числі Раду Безпеки, для попередження подібних злочинів диктаторських режимів у майбутньому», – написав український президент.

У ніч на суботу президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Підтримали удари по об'єктах у Сирії, зокрема, прем'єр Великої Британії Тереза Мей, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, канцлер Німеччини Анґела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Білорусь засудила удар по Сирії.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що Російська Федерація скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН «для обговорення агресивних дій США та їхніх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.

Раніше представниця США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.

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