Білорусь засудила удар по Сирії

Міністерство закордонних справ Білорусі оприлюднило заяву про те, що ця країна «рішуче засуджує» удари, нанесені по території Сирії 14 квітня США спільно з Великою Британією та Францією.

«Тим самим ситуація в Сирії фактично перетворюється в міждержавний збройний конфлікт, що небезпечно подальшої неконтрольованої ескалації, яка виходить за рамки регіону», – мовиться у повідомленні.

Білоруський МЗС закликає негайно припинити військові дії в регіоні і «шукати шляхи врегулювання конфліктів мирним шляхом за столом переговорів»: «Застосування заборонених видів зброї масового ураження не повинно залишатися без наслідків. Однак у відповідь кроки повинні базуватися на однозначних і перевірених фактах і вживатися в суворій відповідності до норм міжнародного права. Жодного із цих критеріїв не було дотримано тими, хто сьогодні завдав удару по Сирії».

МЗС Білорусі вважає, що організація із заборони хімічної зброї повинна мати можливість терміново перевірити інформацію про застосування хімічної зброї в Сирії і доповісти результати розслідування Раді безпеки ООН.

У ніч на суботу президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Підтримали удари по об'єктах у Сирії, зокрема,прем'єр Великої Британії Тереза Мей, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, канцлер Німеччини Анґела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Про солідарність заявило і українське МЗС.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що Російська Федерація скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН «для обговорення агресивних дій США та їхніх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.

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