Франція оприлюднила доповідь про хімічну атаку в Сирії і звинуватила Асада

Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня. Документ опублікований на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Франції.

Зазначається, що документ базується на аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених даних, отриманих французькими службами.

«Кілька смертоносних хімічних атак відбулися в місті Дума наприкінці дня, в суботу, 7 квітня 2018 року, і ми оцінюємо з високим ступенем впевненості, що вони були виконані сирійським режимом», – йдеться в документі.

У звіті вказують на «масивний наплив увечері 7 квітня пацієнтів, щонайменше 100 осіб, з проявами симптомів ураження хімічними речовинами в медичні центри Східної Гути».

«Загалом десятки людей, щонайменше 40 людей, за даними з кількох джерел, могли загинути від ураження хімічною речовиною. Відомості, зібрані Францією і її союзниками, утворюють достатній масив доказів, щоб визначити провину сирійського режиму в хімічних атаках 7 квітня», – стверджується в доповіді.

За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували в Думі хімічну зброю, що містить хлор.

«Атака 7 квітня 2018 року сталась в рамках більш масштабного військового наступу режиму в регіоні Східної Гути. Цей наступ, розпочатий в лютому 2018 року, дозволив Дамаску відновити контроль над всім анклавом», – мовиться у документі.

У документі зазначається, що після отримання додаткової інформації доповідь буде оновлена.

Раніше представниця США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.

У ніч на суботу президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «відсутня практична альтернатива застосуванню сили» проти сирійського уряду.

Підтримали удари по об'єктах у Сирії, зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, канцлер Німеччини Анґела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Про солідарність заявило і українське МЗС.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що Російська Федерація скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН «для обговорення агресивних дій США та їхніх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.

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