«Мета – місце виробництва хімічної зброї сирійським режимом» – голова Міноборони Франції поширила відео удару по Сирії

Голова Міноборони Франції Флоранс Парлі опублікувала у Twitter відео удару США спільно з Великою Британією та Францією по сирійському передмістю Хомса в ніч на 14 квітня.

«Запуск військово-морської крилатої ракети з одного з наших фрегатів з Середземного моря. Мета – місце виробництва хімічної зброї сирійським режимом», – зазначила вона.

За її словами, в Середземному морі було розгорнуто флот для точного нанесення цих ударів.

Вона додала, що росіяни були попереджені заздалегідь.

За словами Парлі, усі французькі літаки, задіяні у місії (Rafale, Mirage та AWACS) здійснили безпечну посадку після її завершення.

У ніч на суботу президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «відсутня практична альтернатива застосуванню сили» проти сирійського уряду.

Підтримав удари по об'єктах у Сирії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Підтримав удари і голова Європейської ради Дональд Туск: «Сирійський режим разом з Росією і Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні не без втрат. ЄС разом з нашими союзниками буде стояти на боці справедливості».

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що міжнародне співтовариство несе відповідальність за виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто причетний до будь-яких нападів із застосуванням хімічної зброї: «Використання хімічної зброї є неприйнятним за жодних обставин і має бути найрішучіше засуджено».

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що Російська Федерація скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН «для обговорення агресивних дій США та їхніх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.