ЄС готовий розглянути нові санкції проти Сирії – Могеріні

Європейський союз в разі необхідності готовий розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

«Європейський союз знову заявляє про своє рішуче засудження неодноразового використання хімічної зброї сирійським режимом, що підтверджуються Організацією із заборони використання хімічної зброї і про що повідомляється постійно впродовж останніх місяців у східній частині Гути та інших районах Сирії, в тому числі останні повідомлення про хімічну атаку на Думу... У липні 2017 року і в березні 2018 року ЄС запровадив додаткові обмежувальні заходи щодо високопоставлених сирійських чиновників і науковців через їхні ролі в розробці та застосуванні хімічної зброї та завжди готовий в разі необхідності розглянути питання про запровадження додаткових заходів», – йдеться в заяві.

Могеріні повідомила, що ЄС був проінформований про удари США, Франції і Великої Британії по об'єктах хімічної зброї в Сирії.

«Ці конкретні заходи були прийняті з єдиною метою – запобігти подальшому використанню сирійським режимом хімічної зброї та хімічних речовин для вбивства власного народу», – зазначила вона.

За словами Могеріні, ЄС підтримує всі зусилля із запобігання застосування хімічної зброї.

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У ніч на суботу президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Трамп додав, що удари розпочаті спільно з Францією та Великою Британією та спрямовані на припинення використання такої зброї масового знищення.Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об'єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Підтримали удари по об'єктах у Сирії, зокрема,прем'єр Великої Британії Тереза Мей, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, канцлер Німеччини Анґела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Про солідарність заявило і українське МЗС.

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Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що Російська Федерація скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН «для обговорення агресивних дій США та їхніх союзників».

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Міністр закордонних справ Франції сказав, що удари в Сирії є законними, обмеженими та пропорційними.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у регіоні Східна Ґута неподалік Дамаска.

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