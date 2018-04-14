Асада і Путіна знищить їхнє марнославство. Світ прозріває

Зло не любить тиші. Попри те, що воно успішне якраз тоді, коли робить свої темні справи спідтишка. Негідникам все ж важливо не просто виграти у звичайній бійці чи справжній війні, а підтвердити свою підлість та безкарність. Самоствердитись, відчуваючи, що суперник ослаб.

Ось це марнославство нерідко й губить подібного роду мерзотників. Одні настільки починають вірити у власну всесильність, що втрачають пильність та обережність. Інші – починають недооцінювати суперників й допускатися помилок, не роблячи із них висновків.

Режисери багатьох фільмів часто не гребують вставити у прикінцеві сцени епізоди, котрі видаються дуже неправдоподібними. Там негативні герої, перед тим, як нанести удар жертві, котрий остаточно її доб’є, купаються в передчутті власного тріумфу. Вони виголошують довгу філософську тираду переможця, котра має на меті ще й морально довести свою зверхність, дозволяє самоствердитись та насолодитись власним домінуванням.

Терпіння вривається навіть у найзатятіших боягузів і прихильників задобрювати агресора

Так і світова політична мерзота мусить втнути якусь ницу гидоту, аби довести власну «вищість» за крок до своєї перемоги. Роблять щось настільки ідіотське, нечуване, жорстоке, після чого терпіння вривається навіть у найзатятіших боягузів і прихильників задобрювати агресора. Тоді різношерста громадськість чи міжнародна спільнота зі скрипом об’єднуються, аби таки здолати цю заразу.

Так було, коли Євромайдан в останні дні листопада готувався розходитися. Проте режим Януковича вирішив самоствердитися й розігнати протестувальників силою. А потім повторював це в січні-лютому, знову загострюючи ситуацію, замість того, аби зробити висновки зі своїх дій.

Так сирійський диктатор Башир Асад неодноразово використовував хімічну зброю проти свого народу. Відсутність належної реакції цивілізованого світу та підтримка Росії дозволили не лише відновити проурядовим військам контроль над значною територією країни, а й використовувати проти повстанців та цивільного населення заборонене озброєння. Морально й фізично знищувати супротивника, впиваючись власною безкарністю, вседозволеністю та жорстокістю.

Ось ці епізоди, де антигерой насолоджується передчуттям перемоги у фільмах, часто закінчуються тим, що позитивний персонаж віднаходить в собі останні сили й завдає супернику поразки.

Дії США, Британії та Франції показали, що світ прозріває

Поки що США, Велика Британія та Франція нанесли удар по об’єктах, пов’язаних із виробництвом та зберіганням хімічної зброї. Сумнівно, що така одноразова акція надовго зупинить Асада. Як і малоймовірно, що протверезить його. Він та Путін надто засліплені самолюбуванням та самовпевненістю.

Проте ця акція показує, що цивілізований світ таки може дати відсіч, якщо захоче. Не йде на постійні поступки, як було перед Другою світовою війною. Схоже, потрохи прозріває від самоомани, що з путінською Росією можна домовитися. Шкода лиш, що прозріння приходить лиш тепер, ціною великої кількості жертв, і так повільно.

Назарій Заноз – політичний оглядач, публіцист

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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