Міжнародні експерти з хімічної зброї продовжують роботу в Сирії

Організація із заборони хімічної зброї заявляє, що її місія зі збору інформації про можливе застосування хімічної зброї в Думі поблизу Дамаска продовжує роботу в Сирії. Заява на сайті ОЗХЗ з’явилася 14 квітня після того, як вночі США, Велика Британія і Франція завдали удару по сирійських об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї.
«ОЗХЗ працює у тісній співпраці з департаментом з безпеки ООН для оцінки ситуації і гарантування безпеки команди», – йдеться в повідомленні.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав удари по Сирії «неприйнятними і неправомірними» і звинуватив США і їхніх союзників у прагненні зірвати роботу експертів Організації із заборони хімічної зброї в Думі.
Вашингтон, Лондон і Париж стверджують, що мають докази того, що відповідальність за хімічну атаку в Думі 7 квітня, внаслідок якої, за даними спостерігачів, постраждали сотні людей, несе режим сирійського президента Башара Асада, і називають метою ракетних ударів по Сирії необхідність перешкодити застосуванню хімічної зброї в майбутньому.
У Міністерстві оборони США заявили, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».
Організація із заборони хімічної зброї заявила, що збирає інформацію про ймовірну атаку з використанням хімічної зброї в місті Дума на схід від столиці Сирії Дамаска, 7 квітня.
Як йшлося в заяві організації, місія пошуку фактів (FFM) збирає додаткову інформацію з усіх доступних джерел, щоб визначити, чи використовувалася хімічна зброя. FFM повідомить про свої висновки державам-учасницям Конвенції про заборону хімічного зброї.
В організації наголошують, що конвенція про заборону хімічної зброї цілком забороняє використання, розробку, виробництво, накопичення і передачу хімічної зброї.
Представники опозиційних «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на Думу пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ.
Влада Сирії і її союзник Росія заперечують ці повідомлення.
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