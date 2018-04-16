Ліга арабських держав закликає до розслідування застосування хімічної зброї в Сирії

Саміт Ліги арабських держав 15 квітня закликав до міжнародного розслідування використання хімічної зброї в Сирії та засудив втручання Ірану в справи арабських країн.

Саміт у Саудівській Аравії відбувся на наступний день після того, як Сполучені Штати разом із союзниками завдали ударів по Сирії у відповідь на імовірну хімічну атаку, жертвами якої стали десятки людей.

«Ми вимагаємо незалежного міжнародного розслідування, щоб гарантувати застосування міжнародного права проти будь-кого, хто, як доведено, використовував хімічну зброю», – ідеться в заяві Ліги арабських держав після саміту.

У заяві також міститься заклик до посилення міжнародних санкцій проти Ірану, а також вимога до Тегерана вивести його збройні сили з Сирії та Ємену.

Іран є ключовим союзником режиму президента Сирії Башара Асада, відправивши шиїтські підрозділи для участі в громадянській війні разом із урядовими силами. У Ємені повстанці Хуті, що підтримуються іранською стороною, захопили значну частину країни, включно зі столицею Саною.

Речник МЗС Ірану Бахрем Касемі заявив, що засудження дій Тегерана з боку Ліги арабських країн є наслідком тиску Саудівської Аравії, яка є регіональним суперником Ірану.