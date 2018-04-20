Командувач сил НАТО і начальник російського Генштабу зустрілися вперше за 5 років

У столиці Азербайджану Баку 19 квітня зустрілися головнокомандувач сил НАТО в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Це була перша зустріч двох військових високопосадовців із 2013 року.

Сторони обговорили військову діяльність у Європі та обмінялися думками щодо ситуації в Сирії. У заяві Північноатлантичного альянсу йдеться, що на нараді в Баку було «зосереджено увагу на питаннях військового позиціонування та навчань» та шляхах уникнення дій, які можуть призвести до війни.

Відносини між Росією та США і їхніми військовими погіршилися в 2014 році після анексії Криму та надання Москвою допомоги сепаратистам на Донбасі. Союз НАТО відреагував на це розгортанням чотирьох багатонаціональних батальйонів у Польщі та країнах Балтії, американські військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань.

Сполучені Штати також засуджують Росію через підтримку нею президента Сирії Башара Асада і вважають Москву співвідповідальною за застосування сирійським режимом хімічної зброї.