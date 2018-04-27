«Корейська війна закінчиться» – Трамп відреагував на зустріч лідерів Корей

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про переговори лідерів Південної і Північної Корей 27 квітня.

«Після несамовитого року ракетних пусків і ядерних випробувань відбувається історична зустріч між Північною та Південною Кореєю. Хороші речі відбуваються, але тільки час покаже!», – написав Трамп у Twitter.

«Корейська війна закінчиться! Сполучені Штати і весь їхній великий народ мають пишатися тим, що зараз відбувається в Кореї!», – додав він.

За підсумками саміту, проведеного 27 квітня поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві країни, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Водночас спільна заява, оприлюднена після зустрічі, не передбачає жодних нових конкретних заходів, до яких мала б вдатися Північна Корея на шляху до денуклеаризації.

Обидва лідери також заявили, що будуть спільно прагнути до переговорів зі США і можливо Китаєм для того, щоб офіційно припинити Корейську війну.

Конфлікт був припинений після перемир’я в 1953 році, але дві корейські держави все ще технічно перебувають у стані війни.

Мун також погодився відвідати Пхеньян пізніше цього року.

Мун і Кім зустрілися вранці 27 квітня біля демаркаційної лінії, що розділяє корейський півострів. Кім став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на територію Південної Кореї.

Голови двох держав обмінялися рукостисканнями і сказали вітальні промови. Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, після чого Кім Чен Ин несподівано попросив президента Південної Кореї перетнути лінію кордону ще раз, з півдня на північ. Після цього лідери повернулися в південну частину демілітаризованої зони.

Лідери двох країн посадили сосну, яка вперше проросла в 1953 році, коли Сеул і Пхеньян підписали угоду про перемир’я під час Корейської війни. На пам’ятній табличці, яка буде встановлена поруч з деревом, будуть слова: «Тут пустили коріння мир і процвітання».

Переговори відбувалися в Будинку миру, на південь від кордону в селі Панмунджом.

Саміт є третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передуватиме зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться наступного місяця або на початку червня.

Минулого року напруженість у регіоні загострилася після того, як Північна Корея почала випробування балістичних ракет і провела ядерне випробування, а Кім і Трамп обмінялися погрозами й образами. Однак на початку цього року Кім почав несподівану дипломатичну кампанію, яка включала участь КНДР у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї.