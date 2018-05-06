Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Травень 2018, Київ 14:41
Новини | Міжнародні

КНДР заявляє, що мирні переговори під загрозою через американські «провокації»

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, 27 квітня 2018 року

Заяви США про примус Північної Кореї до переговорів можуть звести мирний процес нанівець, заявив речник Міністерства закордонних справ КНДР. Він звинуватив Вашингтон у «навмисних провокаціях» Пхеньяна, щоб підірвати теперішню «атмосферу діалогу».

«США навмисно провокують КНДР у час, коли ситуація на Корейському півострові рухається до миру та примирення», – сказав речник.

Президент США Дональд Трамп має провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у найближчі тижні.

4 травня американець заявив, що час і місце зустрічі вже узгоджені. Водночас він не повідомив деталей.

30 квітня Трамп казав, що може зустрітися з Кім Чен Ином у селі Пханмуджом на межі Південної та Північної Корей в демілітаризованій зоні. Серед інших місць називали Сингапур, Монголію та Швейцарію.

У Пханмуджомі 27 квітня відбулася зустріч Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Переговори відбулися в Будинку миру, що на південь від кордону. Кім став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на південнокорейську територію.

За підсумками саміту Мун Чже Ін і Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Обидва лідери також розповіли, що будуть спільно прагнути до переговорів зі США і можливо Китаєм для того, щоб офіційно припинити Корейську війну.

Конфлікт був припинений після перемир’я в 1953 році, але дві корейські держави все ще технічно перебувають у стані війни.

Саміт є третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG