Трамп назвав можливе місце зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп вважає, що може зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у селі Пханмуджом на межі Південної та Північної Кореї.

«Багато країн розглядаються як місце для зустрічі, але чи не буде Будинок миру / Будинок свободи на кордоні Північної і Південної Кореї більш представницьким, важливим і надійним місцем, ніж будь-яка третя країна? Просто запитую», – написав Трамп у Twitter.

27 квітня в Пханмуджомі відбулася зустріч Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Кім став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на південнокорейську територію.

Переговори відбулися в Будинку миру, на південь від кордону в Пханмунджомі.

За підсумками саміту Мун Чже Ін і Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Обидва лідери також розповіли, що будуть спільно прагнути до переговорів зі США і можливо Китаєм для того, щоб офіційно припинити Корейську війну.

Конфлікт був припинений після перемир’я в 1953 році, але дві корейські держави все ще технічно перебувають у стані війни.

Саміт є третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передуватиме зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться в травні або на початку червня.