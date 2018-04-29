Кім Чен Ин готовий зустрітися з лідером Японії – Південна Корея

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий зустрітися з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, інформує 29 квітня офіс президента Південної Кореї Мун Чже Іна, передає інформаційне агентство Yonhap.

Згідно з повідомленням, Мун та Абе мали телефонну розмову, під час якої обговорили результати зустрічі лідерів Південної та Північної Кореї 27 квітня. Мун розповів Абе, що він передав Кім Чен Ину намір Японії нормалізувати відносини з Пхеньяном.

«Президент Мун запропонував побудувати міст між Північною Кореєю та Японією», – розповів речник південнокорейського президента.

​Мун і Кім зустрілися вранці 27 квітня біля демаркаційної лінії, що розділяє корейський півострів. Кім став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на територію Південної Кореї.

За підсумками саміту Мун Чже Ін і Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Обидва лідери також розповіли, що будуть спільно прагнути до переговорів зі США і можливо Китаєм для того, щоб офіційно припинити Корейську війну.

Конфлікт був припинений після перемир’я в 1953 році, але дві корейські держави все ще технічно перебувають у стані війни.

Саміт є третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передуватиме зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться наступного місяця або на початку червня.