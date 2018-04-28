Трамп заявляє, що обговорив час і місце зустрічі з лідером Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявляє, що під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це Трамп написав 28 квітня у Twitter.

«Щойно мав довгу й дуже добру розмову із президентом Південної Кореї Муном. Все йде дуже добре, час і місце зустрічі з Північною Кореєю затверджуються. Також поговорив із прем’єр-міністром Японії Абе, щоб повідомити йому про поточні переговори», – написав президент США.

Напередодні Дональд Трамп схвально відгукнувся про переговори лідерів Південної і Північної Корей, що відбулися 27 квітня.

За підсумками саміту, проведеного 27 квітня поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві країни, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Неформальний фоторепортаж із саміту корейських лідерів

Обидва лідери також заявили, що будуть спільно прагнути до переговорів зі США і можливо Китаєм для того, щоб офіційно припинити Корейську війну.

Конфлікт був припинений після перемир’я в 1953 році, але дві корейські держави все ще технічно перебувають у стані війни.

Мун також погодився відвідати Пхеньян пізніше цього року.

Мун і Кім зустрілися вранці 27 квітня біля демаркаційної лінії, що розділяє корейський півострів. Кім став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на територію Південної Кореї.

Саміт був третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передував майбутній зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться наступного місяця або на початку червня.

Минулого року напруженість у регіоні загострилася після того, як Північна Корея почала випробування балістичних ракет і провела ядерне випробування, а Кім і Трамп обмінялися погрозами й образами. Однак на початку цього року Кім почав несподівану дипломатичну кампанію, яка включала участь КНДР у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї.