Соцмережі про зустріч корейських лідерів: мир, дружба, Кім і Дональд

Після майже сімдесяти років КНДР та Південна Корея домовились про завершення війни та денуклеризацію Корейського півострова. 27 квітня відбувся Корейський саміт, в межах якого лідери країн Кім Чен Ин та Мун Чже Ін особисто зустрілись та проголосили нові домовленості. Та чи дійсно це означає, що між двома Кореями настане мир?

Кім Чен Ин став першим лідером КНДР, нога якого ступила на територію Південної Кореї. У стані війни обидві Кореї перебувають вже близько сімдесяти років. І хоча фактично збройних протистоянь не спостерігається вже давно, в 1950-х роках було підписано перемир’я, а не мирний договір. Тобто, формально війна ще не була завершена.​

Під час зустрічі корейські лідери обмінялися рукостисканнями та обидва перетнули роздільну лінію між двома країнами півострова з двох боків. «Більше не буде війни на Корейському півострові, розпочалася нова ера миру», – заявив президент Південної Кореї.

За результатами зустрічі стало відомо, що наступного місяця відбудуться переговори про поетапне роззброєння та обговорення майбутньої резолюції про мир. Обидві Кореї поставили за мету повну денуклеаризацію півострова – відмову від ядерної зброї.

«Ми не повинні жити в конфронтації, ми маємо жити в єдності. Ми всі чекали на цей момент. Всі ми», – додав лідер КНДР.

Роль Трампа

Схвально новину про домовленості між Корейськими лідерами зустрів президент США Дональд Трамп: «Відбуваються хороші речі, але лише час покаже», – написав Трамп у своєму твіттері. При цьому він назвав зустріч Кім Чен Ина та Мун Чже Іна історичною.

​При цьому деякі користувачі соцмереж приписали історичні домовленості до скарбниці перемог американського президента.

«Трамп робить неможливе», – пише американський телеведучий Білл Мітчелл.

Міністр закордонних справ Великої Британії також схвалив дії лідерів обох Корей:

«Тепер Північна Корея має зробити конкретні кроки по денуклеаризації», - написав Джонсон у твіттері.

Особливий кортеж

Особливу увагу в соцмережах приділяли кортежу Кім Чен Ина. Замість звичних суспільному оку кількох броньованих автомобілів, північнокорейський лідер віддав перевагу одному лімузину. Але не простому, а оточеному охоронцями, одягненими в костюми, що просто бігли поруч із автомобілем.

Так північнокорейський лідер їхав на обід у перерві між переговорами.

В декого кортеж викликав асоціації із ситуацією в інших країнах:

Тривала пробіжка охоронців викликала у соцмереж питання: «може вони були народжені, щоб бігати?»

Індійський блогер Санджів Бхатт говорить про домовленості між Південною Кореєю та КНДР як про приклад для Індії та Пакистану.

А декого самі переговори наштовхнули на жарти, пов'язані з українською політикою:

Дехто просто жартував:

Символічне дерево

Під час зустрічі лідери двох країн посадили символічну сосну, яка проросла в 1953 році. Цей рік відзначився підписанням перемир’я між двома Кореями.

На табличці біля дерева буде напис «Тут пустили коріння Мир і Процвітання».​

У гостьовій книзі палацу Миру, в якому відбувалась зустріч, Кім Чен Ин залишив своє послання: «Початок нової історії – нова відправна точка історії та ери миру».

​Також лідер КНДР пообіцяв південнокорейському колезі, що більше не буде тривожити його сон ракетними запусками, оскільки зазвичай КНДР проводить запуски рано вранці.

Більше того, Кім Чен Ин прибув на Корейський саміт із власним туалетом. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що цей туалет він завжди бере з собою в подорожі, оскільки не може користуватись громадськими. Та за легендою, яку начебто розповідають туристам у Північній Кореї, Кім Чен Ин в принципі не користується вбиральнями.

«Я думав, Кім – це бог, якому взагалі не потрібно користуватись вбиральнею», – кепкують у соцмережах.

Перекладач та блогер Дмитро Чекалкін написав про історичні передумови потепління стосунків між двома Кореями:

В цей самий день американські ЗМІ почали повідомляти про судовий позов родини померлого 22-річного американського студента, якого під час поїздки до КНДР засудили до каторги. Причиною його засудження став зірваний пропагандистський плакат, який зірвав собі на згадку студент у коридорі готелю.

Минулого тижня Північна Корея заявила про при зупинку своїх ядерних випробувань, заявивши про їхнє «благополучне завершення».