Трамп про майбутню зустріч з Кім Чен Ином: ми маємо дату й місце

Президент США Дональд Трамп заявив, що час і місце його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже узгоджені.

«Ми маємо дату і маємо місце. Ми про це оголосимо скоро», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

30 квітня Трамп заявив, що може зустрітися з Кім Чен Ином у селі Пханмуджом на межі Південної та Північної Корей в демілітаризованій зоні. Серед інших місць називали Сингапур, Монголію та Швейцарію.

У Пханмуджомі 27 квітня відбулася зустріч Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Переговори відбулися в Будинку миру, на південь від кордону. Кім став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на південнокорейську територію.

За підсумками саміту Мун Чже Ін і Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Обидва лідери також розповіли, що будуть спільно прагнути до переговорів зі США і можливо Китаєм для того, щоб офіційно припинити Корейську війну.

Конфлікт був припинений після перемир’я в 1953 році, але дві корейські держави все ще технічно перебувають у стані війни.

Саміт є третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передуватиме зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться в травні або на початку червня.