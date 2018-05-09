Держсекретар США Майк Помпео у КНДР готує зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Держсекретар США Майк Помпео 9 травня в столиці КНДР Пхеньяні заявив, що Сполучені Штати віддані роботі з Північною Кореєю для забезпечення миру на Корейському півострові. Помпео перебуває в Північній Кореї, щоб завершити підготовку зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Представники США заявляли, що Помпео також чинитиме тиск на Північну Корею, щоб домогтися звільнення трьох затриманих там американських громадян.

«Упродовж десятиліть ми були противниками. Тепер ми сподіваємося, що зможемо разом працювати, щоб вирішити цей конфлікт, усунути загрози миру і створити у вашої країни всі можливості, на які заслуговують ваші люди», – заявив Помпео, звертаючись до північнокорейських чиновників.

Візит до Пхеньяна є другою поїздкою Помпео в Північну Корею в цьому році. Про його відліт до КНДР увечері 7 травня пресі не повідомляли.