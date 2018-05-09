У США анонсують санкції щодо військових структур Росії та інших країн

Сполучені Штати планують запровадити санкції проти низки військових структур Росії, Ірану, Північної Кореї і Китаю через порушення американського законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового ураження.

Відповідний документ внесли до Федерального реєстру США, але планують офіційно оприлюднити 10 травня.

Згідно з документом, до списку санкцій потрапляють 28 російських компаній і організацій, серед них – Головне управління Генштабу Росії (колишнє ГРУ).

Крім російських структур, під санкції потрапляють організації і приватні особи з Ірану, Північної Кореї, Китаю, Єгипту, Туреччини, Сирії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, обмеження стосуються шиїтської організації «Хезболла», військово-повітряних сил Сирійської Арабської республіки і революційної гвардії Ірану.

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Напередодні стало відомо, під санкції Вашингтона за порушення американського законодавства про нерозповсюдження зброї відносно Ірану, КНДР і Сирії потрапив «Рособоронекспорт» – російська державна компанія, яка є монополістом з міжнародних продажів російської зброї.