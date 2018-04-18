Санкції США впливають на російських виробників зброї – FT

Після того, як американські санкції призвели до мільярдних втрат на російському фондовому ринку, такої ж долі намагаються уникнути експортери зброї з Росії, повідомляє Financial Times. Обсяг експорту зброї з Росії складає 14 мільярдів доларів.

До санкційного переліку США було включено «Рособоронекспорт» – російську державну компанію, яка є монополістом з міжнародних продажів російської зброї.

Нові заходи забороняють американським особам провадити бізнес з «Рособоронекспортом» і відкривають двері для санкцій проти клієнтів компанії. Санкції було введено після років зусиль США з обмеження закупівлі російської зброї іншими країнами, наголошує видання.

Росія є другим за величиною світовим експортером зброї після США і зараз країна знаходиться на завершальній стадії переговорів з продажу установок протиповітряної оборони S-400. «Це збільшує тиск» на Росію, сказав Адам Сміт, колишній радник управління санкцій Міністерства фінансів США. «Ростек», державний російський конгломерат, який контролює «Рособоронекспорт» сказав у п’ятницю, що санкції є «нечесною конкуренцією», яка спрямована на зменшення долі ринку Росії. Керівник «Ростек» та низка високопосадовців компанії вже в чорному переліку.

Зменшення надходжень оборонної галузі, ймовірно, зашкодить бюджету переозброєння Росії. «Це економія від масштабу. Якщо побудувати 10 S-400 для російської армії, це коштуватиме Х. Якщо побудувати 20 – це буде на 20 відсотків менше», – сказав Руслан Пухов з московського Центру аналізу стратегій та технологій.

Все ж багато країн продовжують купувати російську зброю, вказуючи, що обсяг угода був недостатнім для санкцій. Туреччина, член НАТО, погодилась прискорити закупівлю S-400, коли президент Росії Путін відвідав Анкару. «Угоду на S-400 проведено. І це питання закрите», – сказав лідер Туреччини Ердоган.

Санкції вплинули на концерн «Калашников». Компанія продавала 90% своєї зброї цивільним, багато з них в США, допоки санкції 2014 року не змусили концерн змінити бізнес модель і звернутись до військових клієнтів. «Калашников» витратив понад 200 мільйонів доларів на модернізацію свого основного заводу в Іжевську.​