Наслідки санкцій США: Glencore дистанціюється від компаній Дерипаски

Міжнародна трейдингова компанія Glencore, одна з найбільших у світі, повідомила, що у зв’язку з недавніми санкціями США проти російського олігарха Олега Дерипаски і його компаній почала дистанціюватися від них.

Як повідомила компанія зі штаб-квартирою у Швейцарії, вона вирішила не продовжувати плановану операцію обміну акцій компанії Дерипаски «Русал», якими вона володіє, на цінні папери іншої його компанії En+ Group. Обидві ці компанії опинилися під новими санкціями США разом із самим Дерипаскою.

Крім того, керівник Glencore Айвен Ґлейзенберґ подав у відставку з посади директора компанії «Русал».

Glencore також повідомляє, що нині має низку контрактів із компанією «Русал» на закупівлі алюмінію і оксиду алюмінію і нині «ще оцінює свою позицію» за цими контрактами, але зазначає, що «ці контракти не є для Glencore фінансово значними».

«Glencore віддана дотриманню у своєму бізнесі всіх дотичних санкцій і вживає всіх необхідних заходів, щоб відвернути будь-які ризики для бізнесу Glencore унаслідок внесення у санкційні списки компаній «Русал» і En+ Group, враховуючи також вторинні санкції», – мовиться в повідомленні.

Попереднього дня, 9 квітня, першого робочого дня після вихідних, акції Glencore упали до рекордно низького рівня за нинішній рік, у якийсь момент аж на 5 відсотків, через те, що вона є власником 8,75 відсотка акцій компанії «Русал». Вартість же російської компанії впала вдвічі. За даними видання Forbes, зокрема, статки самого Дерипаски скоротилися на 1,3 мільярда доларів США, а загалом статки 50 найбагатших росіян скоротилися майже на 12 мільярдів доларів на тлі падіння російського фондового ринку через нові санкції США проти Росії. Також швидко падає російський рубль.

Наприкінці минулого робочого тижня, 6 квітня, США оголосили нові санкції щодо низки російських чільних посадовців і наближених до влади олігархів, а також щодо компаній, які належать останнім чи контролюються ними. До списку потрапили, серед інших, і Олег Дерипаска і його компанії «Русал» і En+ Group.