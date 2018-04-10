Російський ринок і рубль падають другий день поспіль

У Росії 10 квітня другий день поспіль триває падіння фондового ринку й національної валюти. Таким чином інвестори продовжують реагувати на запроваджені США 6 квітня санкції.

Станом на 11:25 за Києвом провідний російський індекс РТС втрачає близько 3% – після того, як 9 квітня втрати склали понад 11%.

Дешевшає також рубль – за долар дають уже понад 63 рублі, за євро – майже 78.

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 24 російських чиновників та олігархів і 14 компаній, що належать державі, та наближеним до Кремля олігархам.