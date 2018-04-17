Гості програми «Ваша Свобода»: Максим Ялі, експерт-міжнародник; Андреас Умланд, німецький політолог, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва («Скайпом»); Дмитро Некрасов, російський економіст (телефоном).

Президент США Дональд Трамп відклав запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії. Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання The Washington Post. За твердженням видання, Трамп ще недостатньо вивчив нові обмеження. Раніше речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що адміністрація розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії після ймовірної хімічної атаки в Сирії. Хоча представниця США в ООН Нікі Гейлі заявляла в неділю, що такі обмеження втілять от-от... Тим часом Держдума Росії у травні розгляне законопроект про санкції вже проти США. Зокрема російські депутати пропонують зупинити міжнародне співробітництво Росії і російських підприємств зі США, а також з іншими державами в авіабудуванні, ракетній та атомній галузях. У Європі не виключають запровадження нових санкцій ЄС проти Росії або, принаймні, продовження нині чинних на рік за дії Росії на Донбасі. Саме про це заявляв глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

Олександр Лащенко: Пане Ялі, росіяни і президент Путін, зрештою, дізнаються, що є важелі в Заходу нагадати Путіну, що він має відступити на Донбасі, дослухатися до Заходу щодо Сирії, до українського питання в першу чергу?

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Важелів у Заходу багато. Бракує бажання запроваджувати санкції. Більш важливий фактор – «чорний лебідь». Перший був МН17 для Путіна. Зараз «справа Скрипаля»

​Максим Ялі: Важелів насправді в Заходу багато. Це стосується насамперед європейських партнерів, як їх називає Путін. Проте бракує бажання запроваджувати санкції. Зараз більш важливий фактор – «чорний лебідь». Перший був МН17 для Путіна. Зараз це може стати «справа Скрипаля». Остання новина – міжнародна Організація із заборони хімічної зброї офіційно підтвердила, що зразки мають походження саме російське.

У ЄС ключовий голос належить Німеччині. А вона минулого тижня дала згоду на будівництво «Північного потоку-2». Цей чинник не на нашу користь. Проте якщо Велика Британія запровадить санкції, беручи до уваги попередній досвід, до них можуть долучитися і США, і ЄС.

Не так уже й багато в росіян залишилося важелів впливу і так званих «контрсанкцій». Якщо й будуть введені контрсанкції, то зашкодять уже російській економіці (ракетобудування, двигуни, ліки). Товарообіг між США та Російською Федерацією становить 0,5% для американської економіки. Ніяких серйозних наслідків це не матиме. Якщо порівнювати останні санкції проти Дерипаски – лише один олігарх, а обвалився увесь фондовий ринок.

«Ядерний попіл», у Сирії загроза початку третьої світової війни – для росіян є набагато важливішим. І далі затягуватимуть паски

«Ядерний попіл», у Сирії загроза початку третьої світової війни – для росіян є набагато важливішим. Вони й далі затягуватимуть паски. Не слід сподіватись, що якимось чином серйозно щось зміниться найближчим часом.

– Пане Умланд, з одного боку, різні заяви Анґели Меркель уже не один рік з приводу російської агресії на Донбасі, а з іншого – «Північний потік-2». Чи немає, даруйте, «політичної шизофренії» у керівництва Німеччини?

У Німеччині вважають, що українська ГТС через кілька років не функціонуватиме, не було реконструкції ГТС України, необхідний інший потік

Андреас Умланд: Немає єдиної політики ЄС, яку провадили б з Брюсселя. Для запровадження санкцій необхідний консенсус усіх країн-членів ЄС. У цьому контексті Німеччина, як яструб – жорсткіше виступає, ніж деякі інші країни-члени ЄС. Німеччина виступала як проукраїнська сила.

Щодо «Північного потоку» – тут деякі непорозуміння. «Північний потік» асоціюється тільки в Україні з лобіюванням Росії в Німеччині, що в Німеччині є, а воно дійсно є, проросійське лобі, яке просуває цей проект. Є інша проблема – у Німеччині вважають, що українська ГТС через кілька років не функціонуватиме, оскільки не було реконструкції ГТС України, необхідний інший потік. Це ще пов’язано з тим, що, схоже, ресурси газу всередині ЄС скоротяться впродовж наступних років і буде підвищений попит на газ.

– Пане Некрасов, нові американські санкції запроваджені проти Росії і анонсовані – це серйозний удар по російській економіці чи не слід його перебільшувати?

Для російської економіки ця хвиля санкцій завдає найменшої шкоди. Вони для окремих осіб абсолютно віртуальні

​Дмитро Некрасов: У порівнянні з санкціями минулого літа це набагато менш суттєві і чуттєві. Для Дерипаски і ще для низки людей це більш ніж суттєво, але для російської економіки ця хвиля санкцій завдає найменшої шкоди. По-перше, вони для окремих осіб, а по-друге, абсолютно віртуальні. Дерипаска не продавав же ж своїх акцій «Rusal». Як були у нього акції «Rusal», так і залишилися. Учора на біржі коштували стільки, а сьогодні – стільки.

Основний ефект від санкцій – у країну не приходять іноземні інвестиції, і російські інвестори також гроші з країни виводять. Головна річ пов’язана з оцінюванням і ризиками російської економіки та її перспективами. Звичайні робітники, які ходять на заводи, продовжують працювати на заводах і отримувати свої зарплати. Податки, які сплачують всередині Російської Федерації, на 95% лишилися тими ж...

З моменту анексії Криму зовнішній борг російських компаній більш ніж на 200 мільярдів доларів скоротився

Якщо й будуть якісь втрати, можливо, держбанкам доведеться дати якихось грошей Дерипасці для рефінансування зовнішньої заборгованості. Але цей процес і так відбувався. З моменту анексії Криму зовнішній борг російських компаній більш ніж на 200 мільярдів доларів скоротився. Зараз дуже перебільшена увага до того, що відбулося.

Секторальні санкції набагато суттєвіші для системи в цілому. Я думаю, що санкційний тиск зростатиме. Не знаю, чи відімкнуть від «SWIFT» найближчим часом. Це було б відчутним ударом. Санкції проти нафтової галузі, пов’язані із забороною на передачу технологій, де-факто та й так не виконуються. Абсолютно вільно російські нафтові компанії через різні панамські та інші «прокладки» у тих же ж американських сервісних компаній купують ті ж послуги і технології прямо зараз.

Звісно, загальний вплив санкцій на російську економіку великий і негативний, але, окрім «SWIFT», серйозних і додаткових найближчим часом речей, які могли б зробити, немає. Все інше – це риторика і виправдання президента Трампа перед внутрішньополітичними опонентами.