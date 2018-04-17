Особисто Трамп відклав запровадження нових санкцій проти Росії – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп розпорядився відкласти запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії. Про це з посиланням на обізнаних із ситуацією людей повідомило видання The Washington Post.

За даними видання, Трамп зустрівся зі своїми радниками з національної безпеки і висловив невдоволення тим, що інформація про нові санкції стала публічною. Він пояснив, що має намір пригальмувати запровадження обмежень, оскільки сам ще недостатньо їх вивчив.

16 квітня речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що адміністрація і далі розглядає можливість запровадження додаткових санкцій після хімічної атаки в Сирії.

Офіційні джерела в адміністрації США підтвердили, що економічні санкції проти Росії «серйозно розглядаються» поряд з іншими заходами, які можуть бути вжиті. У Вашингтоні вважають малоймовірним, що президент США схвалить додаткові санкції до появи нового серйозного приводу з боку Росії. Про це повідомило агентство Reuters.

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі повідомила 15 квітня в ефірі телеканалу CBS, що вже найближчим часом Вашингтон оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Асада в Сирії.