США готуються оголосити нові економічні санкції проти Росії

Білий дім заявив у понеділок, що розглядає можливість введення додаткових санкцій щодо Росії після хімічної атаки в Сирії, проте рішення поки що не ухвалене.

«Ми розглядаємо можливість введення додаткових санкцій стосовно Росії, і рішення буде ухвалене в найближчому майбутньому», – йдеться в заяві, з якою виступила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Передбачається, що санкції торкнуться компаній, що мають стосунок до поставок режимові сирійського президента Башара аль-Асада обладнання, пов’язаного з хімічним озброєнням.

Про це сказала в неділю посол США при ООН Ніккі Гейлі, додавши, що ці санкції будуть спрямовані проти будь-яких компаній, які мали справу з обладнанням, що стосується використання Асадом хімічної зброї.

«Асад знав, що його підтримує Росія, Асад знав, що Росія прикриє його в ООН, і Асад вчинив нерозважливо, він використовував її (хімічну зброю) в ще агресивнішій манері. Ми повинні розуміти, що ми не можемо допустити навіть невеликого використання хімічної зброї», – сказала Гейлі в інтерв’ю програмі Fox News Sunday.

Телекомпанія CNN повідомила у понеділок, посилаючись на свої джерела, що влада США вивчала діяльність понад десяти компаній, включно з банками й постачальниками обладнання, тож бодай частина з них, як очікують, потрапить під санкції. За інформацією телеканалу, розглядались також питання щодо компаній, які продають російські гелікоптери.

Про підготовку розширення санкцій проти Росії розповів експерт Atlantic Council, колишній радник санкційного бюро Міністерства фінансів США Брайан О’Тул – про це, як свідчить Twitter, він дізнався з матеріалів для брифінгу в Білому домі, підготовлених для преси.

Однак керівники МЗС країн Європейського союзу заявили, що, поки європейські уряди не отримають більшого уявлення про те, що саме планують США, вони не зможуть наслідувати приклад Вашингтона.

Росія є найбільшим постачальником газу до Європи, і хоча ЄС уже запровадив серйозні санкції щодо російського фінансового, оборонного й енергетичного секторів через кризу довкола України, все ж тісні зв’язки між Москвою та деякими країнами-членами ЄС ускладнюють обговорення нових каральних заходів.

У заяві глави МЗС країн ЄС закликали Росію, Іран, а також Туреччину до припинення війни в Сирії й забезпечення гуманітарного доступу до всіх районів, які перебувають в облозі, зазначивши, що 13,1 мільйона людей потребують допомоги.

«Ми повинні продовжувати домагатися через Раду безпеки (ООН) припинення вогню й гуманітарної допомоги і в кінцевому підсумку – мирного процесу», – сказав журналістам у Люксембурзі міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

Більшість урядів країн-членів ЄС погоджуються з тим, що мирне врегулювання неможливе, поки Асад залишається при владі.

«Буде знайдене рішення за участю всіх, хто має вплив у регіоні, – заявив керівник МЗС Німеччини Гайко Маас. – Ніхто не може уявити собі, як частиною рішення може бути хтось, хто використовує хімічну зброю проти своїх громадян».

Тиждень тому Мінфін США ввів санкції щодо 24 найвпливовіших російських бізнесменів і чиновників, а також 14 компаній, пояснивши санкції відповіддю на «зловмисні дії» російської влади по всьому світові.

Тоді санкції призвели до розпродажу акцій російських компаній і падіння курсу рубля.

Москва має намір відреагувати на нові санкції США, але відповідь російської сторони буде залежати від масштабів і об’єктів цих санкцій, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова.

Обстановка вимагає інтенсивної і ретельної роботи над законопроектом відповідних санкцій, цитує агентство Рябкова.

Російські парламентарії представили в п’ятницю проект контр-санкцій. Держдума хоче наділити уряд необмеженими можливостями щодо заборони американських товарів і послуг, інвестицій та будь-якої співпраці у відповідь на нові санкції США проти низки російських бізнесменів і чиновників.

У Кремлі, однак, поки що не коментують цього законопроекту. Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії, сказав журналістам, що поки не готовий це коментувати: «на цій стадії поки краще отримувати коментарі від наших законодавців». Він все ж послався на слова президента Володимира Путіна про те, що будь-які дії у відповідь Росії на санкції будуть здійснюватися виключно виходячи з інтересів держави.

Торги на Московській біржі в понеділок відкрилися помірним зниженням індексів, рубль помітно подешевшав до долара й євро. Аналітики вважають, що ринки з полегшенням сприйняли зниження ймовірності інцидентів між Росією та США в Сирії, але побоюються нових санкцій Вашингтона.