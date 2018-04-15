Про нові санкції США проти Росії оголосять от-от – Ніккі Гейлі

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі повідомила, що вже найближчим часом Вашингтон оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Асада в Сирії. Виступаючи в неділю на телеканалі CBS, Гейлі повідомила: «Міністр (фінансів Стівен) Мнучин оголосить про них у понеділок, якщо він вже цього не зробив».

Ніккі Гейлі уточнила, що санкції, про які йде мова, будуть спрямовані проти будь-яких компаній, які мають стосунок до Асада і до застосування хімічної зброї.

«Я думаю, що кожен тепер це відчує. Вважаю, що ми направили сильне послання, і сподіваюся, вони його почують», – сказала посол США в ООН, яку цитує Голос Америки.

Напередодні – 14 квітня – на засіданні Ради безпеки, яке було скликане на вимогу Росії після того, як США і союзники завдали удару по сирійських об’єктах, що використовувалися для виробництва хімічної зброї, Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати готові знову завдати удару, якщо режим президента Сирії Башара Асада ще раз використає хімічну зброю.

У Міністерстві оборони США раніше заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Удари по Сирії США і їхні союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».