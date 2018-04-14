Пенс: нове застосування хімічної зброї в Сирії не залишиться безкарним

Віце-президент США Майк Пенс попереджає, що будь-який новий випадок застосування хімічної зброї владою Сирії не залишиться без відповіді з боку Сполучених Штатів Америки.

На саміті в Перу, куди Пенс поїхав замість президента Дональда Трампа, що залишився у Вашингтоні через кризу довкола Сирії, Пенс заявив, що режиму Башара Асада і його «покровителям» доведеться «поплатитися», якщо вони знову використають отруйні речовини проти «чоловіків, жінок і дітей», повідомляє Reuters.

Дональд Трамп раніше також заявляв, що США готові «продовжити свої зусилля», щоб позбавити режим Асада можливості застосовувати хімічну зброю. Про готовність до нових ударів в разі її застосування говорила і постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

14 квітня, коментуючи удари США, Великої Британії і Франції ударів по військових об’єктах в Сирії, Трамп написав у Twitter: «Місія виконана!».

У Міністерстві оборони США заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

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Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Водночас президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави». Путін заявив, що удари були завдані по «об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури» Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав завдані по Сирії удари неприйнятними.

На засіданні Ради безпеки ООН 14 квітня, скликаному на вимогу Росії через завдані по Сирії удари, сирійський посол Башар Джаафарі заявив, що атака в Думі була «маскарадом», влаштованим повстанцями.

На цьому засіданні Рада безпеки ООН не підтримала проект резолюції, підготовлений Росією, щодо обстрілу Сирії. У проекті резолюції, поширеному Росією перед засіданням, Москва закликала засудити «агресію» проти Сирії у вигляді військових ударів, здійснених США, Британією і Францією.

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».

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