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15 Квітень 2018, Київ 00:42
Новини | Міжнародні

Пенс: нове застосування хімічної зброї в Сирії не залишиться безкарним

Віце-президент США Майк Пенс

Віце-президент США Майк Пенс попереджає, що будь-який новий випадок застосування хімічної зброї владою Сирії не залишиться без відповіді з боку Сполучених Штатів Америки.

На саміті в Перу, куди Пенс поїхав замість президента Дональда Трампа, що залишився у Вашингтоні через кризу довкола Сирії, Пенс заявив, що режиму Башара Асада і його «покровителям» доведеться «поплатитися», якщо вони знову використають отруйні речовини проти «чоловіків, жінок і дітей», повідомляє Reuters.

Дональд Трамп раніше також заявляв, що США готові «продовжити свої зусилля», щоб позбавити режим Асада можливості застосовувати хімічну зброю. Про готовність до нових ударів в разі її застосування говорила і постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

Як лідери союзників пояснили ракетні удари по Сирії (відео)
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Як лідери союзників пояснили ракетні удари по Сирії (відео)

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14 квітня, коментуючи удари США, Великої Британії і Франції ударів по військових об’єктах в Сирії, Трамп написав у Twitter: «Місія виконана!».

У Міністерстві оборони США заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії
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Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Водночас президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави». Путін заявив, що удари були завдані по «об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури» Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав завдані по Сирії удари неприйнятними.

Лавров назвав удари по Сирії «неприйнятними і неправомірними» (відео)
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Лавров назвав удари по Сирії «неприйнятними і неправомірними» (відео)

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На засіданні Ради безпеки ООН 14 квітня, скликаному на вимогу Росії через завдані по Сирії удари, сирійський посол Башар Джаафарі заявив, що атака в Думі була «маскарадом», влаштованим повстанцями.

На цьому засіданні Рада безпеки ООН не підтримала проект резолюції, підготовлений Росією, щодо обстрілу Сирії. У проекті резолюції, поширеному Росією перед засіданням, Москва закликала засудити «агресію» проти Сирії у вигляді військових ударів, здійснених США, Британією і Францією.

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».

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