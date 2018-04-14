«Росія покривала злочини режиму Асада проти власного народу» – представник США в ООН

Голова Постійного представництва США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати не дозволять режиму Башара Асада надалі застосовувати хімічну зброю для «масового вбивства».

Виступаючи 14 квітня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаного за ініціативою Росії, представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що час розмов про звірства режиму Асада закінчився минулої ночі.

Вона зазначила, що Росія несе відповідальність за те, що покривала злочини сирійського режиму проти власного народу, зокрема – використання хімічної зброї. І цьому тепер буде покладено край. Гейлі сказала, що Асад використовував вето, яке Росія постійно накладала на резолюції з осудом Сирії, як зелене світло для застосування хімічної зброї.

Стратегія США стосовно врегулювання сирійського конфлікту не змінилася, зазначила вона. «Однак Сирія змусила нас вдатися до дій через застосування нею хімічної зброї», – заявила Гейлі. Дії США «виправдані, легітимні і пропорційні», наголосила вона.

Росія заблокувала заходи в Раді безпеки ООН щодо сирійської хімічної зброї шість разів

Посол США звинуватила Росію у «кампанії дезінформації». Вона зазначила, що жертви хімічної атаки в Думі не є «фейковими новинами».

«Ми дали дипломатії чимало шансів на успіх», але Росія, – заявила Гейлі – заблокувала заходи в Раді безпеки ООН щодо сирійської хімічної зброї шість разів».

«Ми не стоятимемо осторонь, коли Росія зневажатиме і порушуватиме всі міжнародні норми, які ми цінуємо», – заявила Ніккі Гейлі на екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

У своєму виступі, постійний представник Росії при ООН Василь Небезня гостро засудив військову операцію в Сирії.

«США догоджають терористам і ситуація, яка існує зараз, є руйнівною. США і їхні союзники продовжують явно ігнорувати міжнародні права», – заявив Небезня.

Він назвав «ганьбою» те, що коаліція посилалася на Конституцію США як на причину ракетних ударів по Сирії.

«Цікаво, що думатимуть Британія і Франція, коли вони усвідомлять, що порушили міжнародне право, посилаючись на Конституцію США», – заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небезня.

Раніше, пізно ввечері в п’ятницю, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш зробив заяву, в якій закликав при вирішенні питань миру та безпеки діяти відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.



«Я наполегливо закликаю всі держави-члени проявляти стриманість у цих небезпечних умовах і уникати будь-яких дій, які могли б загострити ситуацію і посилити страждання сирійського народу», – заявив Ґуттеріш.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Ракетні удари союзників по військово-хімічних об'єктах Сирії: головне про операцію

Асада і Путіна знищить їхнє марнославство. Світ прозріває

Спільний ракетний удар США, Франції та Британії по Сирії: міжнародна реакція

Україна солідарна зі США, Францією та Британією щодо Сирії – МЗС

Генеральний секретар НАТО підтримав удари по хімічних об'єктах в Сирії