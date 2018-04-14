Столтенберґ: всі країни НАТО підтримують удари по Сирії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що всі 29 країн-членів Північноатлантичного союзу висловили підтримку ударам по Сирії, завданим у ніч на 14 квітня США, Великою Британією і Францією.

Столтенберґ заявив про це в Брюсселі після засідання Північноатлантичної ради – головного політичного органу НАТО.

За словами генерального секретаря, країни НАТО не прагнуть до ескалації і закликають Росію вплинути на Дамаск, щоб він повернувся за стіл переговорів про врегулювання в Сирії.

«Я не кажу, що нічні удари вирішили всі проблеми, але порівняно з альтернативою нічого не робити це був правильний крок», – сказав Столтенберґ.

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У Міністерстві оборони США раніше заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Водночас президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави». Путін заявив, що удари були завдані по «об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури» Сирії.

На засіданні Ради безпеки ООН 14 квітня, скликаному на вимогу Росії через завдані по Сирії удари, сирійський посол Башар Джаафарі заявив, що атака в Думі була «маскарадом», влаштованим повстанцями.

На цьому засіданні Рада безпеки ООН не підтримала проект резолюції, підготовлений Росією, щодо обстрілу Сирії. У проекті резолюції, поширеному Росією перед засіданням, Москва закликала засудити «агресію» проти Сирії у вигляді військових ударів, здійснених США, Британією і Францією.

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».