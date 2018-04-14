Посол США в ООН заявляє про можливість нового удару по Сирії

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявляє, що Сполучені Штати Америки готові знову завдати удару, якщо режим президента Сирії Башара Асада ще раз використає хімічну зброю.

Гейлі сказала про це, виступаючи 14 квітня на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Росією після ударів США і їхніх союзників по сирійських об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї.

«Ми впевнені, що вивели з ладу програму хімічної зброї Сирії. Ми готові продовжувати цей тиск, якщо сирійський режим настільки дурний, щоб випробувати нашу волю», – сказала вона.

«Якщо сирійський режим знову використає цей отруйний газ, Сполучені Штати готові до бою», – сказала Гейлі.

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Перед засіданням Ради безпеки ООН 14 квітня Росія поширила проект резолюції, в якій закликає засудити «агресію» проти Сирії у вигляді військових ударів, здійснених США, Британією і Францією, повідомляють агенції AFP і Reuters. Посол Росії в ООН Василь Небензя запропонував, щоб документ поставили на голосування наприкінці засідання Ради безпеки. Водночас наразі не зрозуміло, чи буде голосування.

У Міністерстві оборони США заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Водночас президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави». Путін заявив, що удари були завдані по «об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури» Сирії.

Рада безпеки ООН цього місяця вже обговорювала ситуацію в Сирії, зокрема, ймовірну хімічну атаку сирійської армії в місті Дума. Проте Росія наклала вето на американський проект резолюції Ради безпеки ООН про механізм розслідування цієї атаки.

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».

Вашингтон, Лондон і Париж стверджують, що мають докази того, що відповідальність за хімічну атаку в Думі 7 квітня, внаслідок якої, за даними спостерігачів, постраждали сотні людей, несе режим сирійського президента Башара Асада, і називають метою ракетних ударів по Сирії необхідність перешкодити застосуванню хімічної зброї в майбутньому.

У Думі перебувають експерти Організації із заборони хімічної зброї, які збирають інформацію про можливу хіматаку.